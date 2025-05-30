«Это была одержимость». Бывший игрок «Голден Стэйт» — о Карри и Томпсоне

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джермейн О’Нил, который в сезоне-2013/2014 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», сообщил, что рассказал тогда ещё генеральному менеджеру «воинов» Бобу Майерсу.

«Боб, что бы ты ни делал… Не разрушай эту команду. У тебя есть что-то общее с этими парнями.

Они [Стефен Карри и Клэй Томпсон] делали около 100 трёхочковых бросков до и после тренировки. И всё, чего они хотели, — чистые броски без касания кольца. Это был не просто талант, это была одержимость», — сказал О’Нил в подкасте Out The Mud.

Напомним, в следующем после ухода О'Нила из команды сезоне «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА.