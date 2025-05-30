«Меня «целовали» сильнее». Член Зала славы — в адрес судей в плей-офф НБА

Член Зала славы баскетбола и легендарный игрок «Индианы Пэйсерс» Реджи Миллер в разговоре со своим коллегой Стэном Ван Ганди обсудил момент пятой игры финала Восточной конференции между «иноходцами» и «Нью-Йорк Никс», в которой Майлз Макбрайд потянул за руку Паскаля Сиакама, когда тот совершал лэй-ап.

— У тебя есть что сказать, да?

— Этого просто не может быть, меня «целовали» (имеется ввиду роняли на паркет. — Прим. «Чемпионата») намного сильнее этого [момента]. Это отбросит баскетбол в плей-офф, если они сочтут это вопиющим нарушением».

Разговор известных в НБА личностей приводит MassLive. В итоге судьи выписали Макбрайду обычный фол.