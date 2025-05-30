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Три российских баскетболиста попали в топ-55 рейтинга ESPN перед драфтом НБА 2025 года

Три российских баскетболиста попали в топ-55 рейтинга ESPN перед драфтом НБА 2025 года
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Популярное издание ESPN обновило рейтинг баскетболистов, выставивших свои кандидатуры на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Сразу три российских спортсмена — Егор Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин — оказались в топ-55.

Рейтинг проспектов НБА — 2025 по версии ESPN:

1. Купер Флэгг
2. Дилан Харпер
3. Эйс Бэйли
4. Вальдес Эджкомб-младший
5. Тре Джонс
6. Хаман Малуач
7. Джеремайя Фирс
8. Кон Кнуппель
9. Ноа Эссанг
10. Каспарас Якуционис
11. Егор Дёмин
...
50. Владислав Голдин
...
53. Виктор Лахин

Само мероприятие драфта запланировано на 25 и 26 июня. В первый день будут выбраны игроки первого раунда, а на следующий — второго.

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