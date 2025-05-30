Эксперт оценил прогресс Егора Дёмина перед драфтом НБА — 2025

Известный журналист и драфт-аналитик Джонатан Гивони объяснил, почему в последней версии рейтинга проспектов НБА от ESPN российский защитник Егор Дёмин занял 11-е место.

«Дёмин укрепил свои позиции на драфте, успешно проявив себя как на комбайне, так и на индивидуальном дне для скаутов, где продемонстрировал взрывной потенциал и значительно более уверенную игру на периметре, чем это было заметно по его выступлениям за BYU.

Несмотря на то, что после нестабильного первого сезона ему предстоит ещё поработать на тренировках, сомнений в его таланте и большом потенциале практически не осталось: Дёмин обладает всеми задатками, чтобы вырасти в разыгрывающего, способного читать и осуществлять практически любые схемы пик-н-ролла, а со временем и ещё больше прибавить в физических кондициях.

К Дёмину проявляют интерес команды по всему диапазону лотереи драфта, а сам он на встречах с менеджментом подчёркивает свою готовность принять любую роль — как с мячом, так и без него, отмечая, что внимательно изучает игру таких баскетболистов, как Дени Авдия из «Портленда», Франц Вагнер из «Орландо» и Кейд Каннингем из «Детройта», — говорится в статье ESPN.