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Эксперт назвал условие, при котором Дёмин станет большой удачей для команд на драфте НБА

Эксперт назвал условие, при котором Дёмин станет большой удачей для команд на драфте НБА
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Авторитетный аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин О'Коннор высказался о 19-летнем российском игроке Егоре Дёмине, выставившем свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

«Он выглядел так, будто изменил механику с броска, и это является положительным моментом. Да, у Егора были проблемы с бросками, однако и в начале сезона у него были действительно удачные отрезки. При этом команды могут сделать ставку на его характер, на рабочую этику и всё остальное, что у него уже есть как у универсального защитника. Если вопрос с броском будет решён, то парень может оказаться большой удачей для команд на драфте. Кажется, он уже добился некоторого прогресса. Так что, я думаю, клубы могут чувствовать себя более уверенно», — сказал О'Коннор в BYUtv Sports Nation.

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