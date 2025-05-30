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Аналитик назвал команду НБА, которая не подходит Егору Дёмину

Аналитик назвал команду НБА, которая не подходит Егору Дёмину
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Аналитик ESPN US Шон Фарнхэм поделился мнением о командах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которые мог бы перейти российский игрок Егор Дёмин.

«Думаю, «Миннесота» действительно здорово подошла бы ему. «Вашингтон» нужно всего понемногу. «Бруклину» нужно всего понемногу. «Майами» может пригодиться такой игрок. Из всех команд есть только одна, на которую я смотрю и говорю, что она не очень подходит ему, исходя из того, что у неё уже есть в составе. Я не думаю, что переход в «Орландо» имеет для Егора много смысла», — сказал Фарнхэм в эфире BYUtv Sports Nation.

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