«Кто вообще этот парень?» Сиакам поругался с журналистом после поражения в пятом матче

31-летний форвард Паскаль Сиакам, выступающий за команду НБА «Индиана Пэйсерс», поругался на пресс-конференции с журналистом издания The Indianapolis Star Грэггом Дойлем после поражения в пятом матче 1/2 финала плей-офф с «Нью-Йорк Никс» со счётом 94:111 (3-2 в серии).

— Я думаю, они действовали жёстче, чем мы. У нас были постоянные потери мяча, мы уступали подборы и всё такое. Нам нужно находиться в состоянии выигрывать эти эпизоды.

— Паскаль, ты можешь объяснить это тем из нас, кто не играет в баскетбол на таком уровне, как ты? Что пошло не так? По твоим словам, они были жёстче. Как такое возможно?

— Что ты имеешь в виду?

— Как это возможно — недостаточно интенсивно сражаться в пятом матче финала конференции?

— О чём ты говоришь? Они играли сильнее, чем мы. Это нормально. Мы действовали жёстко, но и они — ещё жёстче. К чему ты клонишь? Я не понимаю… Такое случается в игре. Это баскетбол.

— В пятом матче плей-офф? Я просто говорю...

— Ты в порядке? Ты в порядке, братан? Я знаю, ты что-то ищешь, но, чёрт возьми… Я же всё объяснил. Что ещё ты хочешь, чтобы я тебе сказал?

— Мне просто хочется узнать, как это произошло.

— Ну, тогда, может быть, ты попробуешь объяснить это? Кто вообще этот парень? Эй, как тебя зовут, бро? — сказал Сиакам на пресс-конференции.