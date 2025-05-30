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«Кто вообще этот парень?» Сиакам поругался с журналистом после поражения в пятом матче

«Кто вообще этот парень?» Сиакам поругался с журналистом после поражения в пятом матче
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31-летний форвард Паскаль Сиакам, выступающий за команду НБА «Индиана Пэйсерс», поругался на пресс-конференции с журналистом издания The Indianapolis Star Грэггом Дойлем после поражения в пятом матче 1/2 финала плей-офф с «Нью-Йорк Никс» со счётом 94:111 (3-2 в серии).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 24, Харт - 12, Бриджес - 12, Ануноби - 11, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Шамет - 5, Ачиува - 2, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Райт, Такер, Пэйн
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 15, Топпин - 11, Халибёртон - 8, Шиппард - 8, Макконнелл - 7, Нембард - 6, Уокер - 6, Тёрнер - 5, Несмит - 3, Брэдли - 2, Брайант, Фёрфи, Джонсон, Джексон

— Я думаю, они действовали жёстче, чем мы. У нас были постоянные потери мяча, мы уступали подборы и всё такое. Нам нужно находиться в состоянии выигрывать эти эпизоды.

— Паскаль, ты можешь объяснить это тем из нас, кто не играет в баскетбол на таком уровне, как ты? Что пошло не так? По твоим словам, они были жёстче. Как такое возможно?
— Что ты имеешь в виду?

— Как это возможно — недостаточно интенсивно сражаться в пятом матче финала конференции?
— О чём ты говоришь? Они играли сильнее, чем мы. Это нормально. Мы действовали жёстко, но и они — ещё жёстче. К чему ты клонишь? Я не понимаю… Такое случается в игре. Это баскетбол.

— В пятом матче плей-офф? Я просто говорю...
— Ты в порядке? Ты в порядке, братан? Я знаю, ты что-то ищешь, но, чёрт возьми… Я же всё объяснил. Что ещё ты хочешь, чтобы я тебе сказал?

— Мне просто хочется узнать, как это произошло.
— Ну, тогда, может быть, ты попробуешь объяснить это? Кто вообще этот парень? Эй, как тебя зовут, бро? — сказал Сиакам на пресс-конференции.

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