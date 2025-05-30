Эксперты указали клуб НБА, где было бы полезно оказаться Дёмину, чтобы помочь его звезде

Эксперты авторитетного издания Sports Illustrated высказали мнение, что «Миннесота Тимбервулвз» выиграла бы за счёт перехода российского баскетболиста Егора Дёмина.

«В понедельник «Миннесота» потерпела поражение в четвёртом матче серии с «Оклахомой». Энтони Эдвардс провёл хорошую игру, но испытывал трудности с набором очков. Проблема была не в нехватке навыков у Эдвардса, а в неспособности команды снять давление с её лидера. Решить эту трудность «Тимбервувз» могли бы попытаться за счёт драфта НБА 2025 года. Егор способен стать ценным дополнением к команде. При росте шесть футов девять дюймов Дёмин провёл солидный год в BYU, набирая в среднем 10,6 очка, делая 3,9 подбора и 5,5 передачи за игру, при этом общая точность бросков составляла 41%, реализация трёшек составляла 27% и на отметке в 70% он попадал с линии штрафных. Дёмин претендует на звание лучшего распасовщика во всём классе. Если бы он мог усовершенствовать свой бросок, то снял бы давление с Эдвардса и других игроков в составе «Миннесоты». Пас Дёмина был бы настоящим оружием», — говорится в материале издания.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: