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Эксперты указали клуб НБА, где было бы полезно оказаться Дёмину, чтобы помочь его звезде

Эксперты указали клуб НБА, где было бы полезно оказаться Дёмину, чтобы помочь его звезде
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Эксперты авторитетного издания Sports Illustrated высказали мнение, что «Миннесота Тимбервулвз» выиграла бы за счёт перехода российского баскетболиста Егора Дёмина.

«В понедельник «Миннесота» потерпела поражение в четвёртом матче серии с «Оклахомой». Энтони Эдвардс провёл хорошую игру, но испытывал трудности с набором очков. Проблема была не в нехватке навыков у Эдвардса, а в неспособности команды снять давление с её лидера. Решить эту трудность «Тимбервувз» могли бы попытаться за счёт драфта НБА 2025 года. Егор способен стать ценным дополнением к команде. При росте шесть футов девять дюймов Дёмин провёл солидный год в BYU, набирая в среднем 10,6 очка, делая 3,9 подбора и 5,5 передачи за игру, при этом общая точность бросков составляла 41%, реализация трёшек составляла 27% и на отметке в 70% он попадал с линии штрафных. Дёмин претендует на звание лучшего распасовщика во всём классе. Если бы он мог усовершенствовать свой бросок, то снял бы давление с Эдвардса и других игроков в составе «Миннесоты». Пас Дёмина был бы настоящим оружием», — говорится в материале издания.

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