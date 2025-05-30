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«Енисей» покинул сербский центровой

«Енисей» покинул сербский центровой
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26-летний сербский профессиональный баскетболист Алекса Степанович, выступавший в сезоне-2024/2025 в составе команды Единой лиги ВТБ «Енисей», покинул красноярский коллектив по истечении своего контракта, о чём сообщила пресс-служба клуба.

Степанович подписал контракт с «Енисеем» в июне прошлого года. В регулярном чемпионате сезона-2024/2025 сербский форвард провёл за красноярцев 41 игру, набирая в среднем за матч 7,0 очка, 4,5 подбора, 1,1 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота при 1,3 потери.

«Енисей» по итогам сезона занял 10-е место в Единой лиге и пробился в стадию плей-ин, где уступил московскому коллективу МБА-МАИ. Степанович не смог помочь своей команде, так как 6 апреля получил травму в домашней игре с ЦСКА.

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