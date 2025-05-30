Лидер «Зенита» Бэйкон повторил клубный рекорд

29-летний американский профессиональный баскетболист Дуэйн Бэкон, играющий на позиции лёгкого форварда за российский клуб Единой лиги ВТБ «Зенит», в прошедшем 29 мая втором матче финала плей-офф сезона-2024/2025 с ЦСКА (86:70) повторил рекорд санкт-петербургской команды.

По ходу матча Дуэйн набрал 20 очков, что позволило ему преодолеть планку в 1000 очков и с финальной сиреной иметь на своём счету 1005 очков. Бэйкону потребовалось для этого 57 встреч в форме «Зенита». Таким образом, он повторил достижение Райана Тулсона, который за такое же количество игр набрал 1000 очков.

Третий матч финала пройдёт в Москве 1 июня. Счёт в серии — 1:1.