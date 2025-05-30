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Лидер «Зенита» Бэйкон повторил клубный рекорд

Лидер «Зенита» Бэйкон повторил клубный рекорд
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29-летний американский профессиональный баскетболист Дуэйн Бэкон, играющий на позиции лёгкого форварда за российский клуб Единой лиги ВТБ «Зенит», в прошедшем 29 мая втором матче финала плей-офф сезона-2024/2025 с ЦСКА (86:70) повторил рекорд санкт-петербургской команды.

Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 70
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 19, Уайт - 12, Жбанов - 10, Пойтресс - 8, Хантер - 8, Захаров - 5, Щербенев - 2, Швед - 2, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 14, М'Бай - 8, Астапкович - 7, Жан-Шарль - 7, Джекири - 6, Аврамович - 4, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Ухов, Карпенко

По ходу матча Дуэйн набрал 20 очков, что позволило ему преодолеть планку в 1000 очков и с финальной сиреной иметь на своём счету 1005 очков. Бэйкону потребовалось для этого 57 встреч в форме «Зенита». Таким образом, он повторил достижение Райана Тулсона, который за такое же количество игр набрал 1000 очков.

Третий матч финала пройдёт в Москве 1 июня. Счёт в серии — 1:1.

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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