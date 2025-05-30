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Звезда «Пеликанс» Уильямсон обвинён в изнасиловании — TMZ

Звезда «Пеликанс» Уильямсон обвинён в изнасиловании — TMZ
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24-летний американский профессиональный баскетболист Зайон Уильямсон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» на позиции форварда, был обвинён в изнасиловании, сообщило издание TMZ.

В статье говорится, что в полицию обратилась девушка, которая представилась бывшей возлюбленной первого номера драфта НБА 2019 года и заявила, что Зайон неоднократно насиловал, похищал и терроризировал её на протяжении их многолетних отношений.

По данным издания, иск был подан в Лос-Анджелесе в четверг некой Джейн Доу, которая утверждает, что начала встречаться с Уильямсоном в 2018 году, когда он играл за мужскую баскетбольную команду NCAA «Дьюк Блю Девилз». Пострадавшая заявила, что в 2020 году, чуть более чем через год после того, как Уильямсон покинул «Блю Девилз» и присоединился к «Пеликанс» в НБА, Уильямсон изнасиловал её в Южной Калифорнии.

Согласно иску, который приводит TMZ, инцидент с применением насилия произошёл 23 сентября 2020 года, после того как девушка отправилась в дом Уильямсона в Беверли-Хиллз. Пострадавшая заявила, что устала и хочет спать, на что Зайон заставил её вступить в половой акт, применив силу. Через пару недель инцидент повторился после того, как пострадавшая заявила, что хочет уйти от игрока.

Пара была в отношениях с 2018 по 2023 год. Помимо двух приведённых сексуальных насилий, адвокаты заявили о регулярном финансовом, физическом и эмоциональном насилии со стороны форварда «Пеликанс».

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