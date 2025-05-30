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«Раньше была аура». Трёхкратный чемпион НБА считает, что Леброна критикуют из-за соцсетей

«Раньше была аура». Трёхкратный чемпион НБА считает, что Леброна критикуют из-за соцсетей
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин считает, что звёздного Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» недолюбливают и регулярно критикуют из-за социальных сетей.

«Я думаю, социальные сети в каком-то смысле испортили всё это для многих больших звёзд. Раньше была какая-то особая аура, и я это замечал намного сильнее в те времена. Например, когда он играл в Кливленде, то был настоящей рок-звездой. А когда он перешёл в Лос-Анджелес или играл в Майами, у людей появилось слишком много доступа к нему. Они видят его постоянно — в социальных сетях, в клубах, на вечеринках. Из-за этого люди перестали его так сильно идеализировать, начали критиковать гораздо больше.

Сейчас мы можем критиковать таких звёзд, как Брон, намного сильнее, и во многом это случилось благодаря соцсетям. Но когда я только приехал в Кливленд, то увидел, как он себя подаёт, как люди буквально сходят с ума из-за него. Фанаты ждали его повсюду — возле отелей, на улицах. Я видел фанатов ещё в колледже в Каролине, но это было совсем другое. Здесь ты встречаешь людей самых разных возрастов, национальностей, культур — белых, евреев, латиноамериканцев, азиатов — и они стоят на улице посреди ночи, в два-три часа утра, где-нибудь в Детройте или в Миннесоте.

И ты думаешь: «Почему эти люди здесь, почему они с детьми в такое время?» Просто это их единственный шанс встретить Леброна Джеймса или хотя бы увидеть его. А теперь, благодаря соцсетям, они видят его каждый день. Та аура, то, как он себя вёл, — это было совсем другое. Для меня это был первый раз, когда я увидел такое, и это было по-настоящему особенным», — приводит слова Дэнни издание Fadeaway World.

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