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«То, что было в Краснодаре — моя ошибка». Винс Хантер — об эмоциях в плей-офф Единой лиги

«То, что было в Краснодаре — моя ошибка». Винс Хантер — об эмоциях в плей-офф Единой лиги
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30-летний американский профессиональный баскетболист Винс Хантер, играющий на позиции тяжёлого форварда за «Зенит», высказался о финале плей-офф Единой лиги с ЦСКА и порассуждал о влиянии эмоций на игру.

«Во втором матче, в первую очередь, мы изменили движения мяча и игру в нападении. Кроме того, следовали плану при игре в защите. У ЦСКА много больших и физически крепких баскетболистов, поэтому важно было агрессивно сыграть против них на своей половине. В общем, мне кажется, из первой встречи было извлечено несколько важных уроков. Благодаря всему этому мы и сумели выиграть второй матч серии.

У меня есть небольшой пунктик — в прошлом году мы проиграли ЦСКА в полуфинале, и поэтому я ждал нашей очередной встречи в плей‑офф в течение целого года. Эмоции мне сдерживать тяжело.

То, что было в Краснодаре — моя ошибка. Я в лиге не первый год, явно не стоило так поступать. Всю ответственность за произошедшее беру на себя. Но могу сказать, что эта ситуация ещё больше мотивировала меня в следующих матчах», — приводит слова Хантера «Матч ТВ».

Напомним, во время полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань» в третье матче Хантер сорвался на судей, за что был удалён с площадки. А уходя в раздевалку пробил потолок на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре.

После двух матчей финала плей-офф с ЦСКА счёт равный — 1:1. Следующий матч пройдёт 1 июня в Москве.

Единая лига ВТБ . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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