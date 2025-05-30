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Потенциальный первый номер драфта НБА Флэгг заключил контракты на $ 28 млн в NCAA

Потенциальный первый номер драфта НБА Флэгг заключил контракты на $ 28 млн в NCAA
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Ожидаемый первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года 18-летний Купер Флэгг заключил NIL-контракты в сезоне-2024/2025 в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на сумму около $ 28 млн, сообщил журналист Ховард Брайант.

NIL-контракт — это соглашение, позволяющее спортсменам, в частности, студентам, получать оплату за использование их имени, изображения и похожих элементов. С 2021 года в США такие контракты стали легальными благодаря изменениям в правилах NCAA. Договоры могут варьироваться от небольших сделок до крупных соглашений с известными компаниями.

«У него был контракт на $ 13 млн с New Balance, а затем — на $ 15 млн с Fanatics», — приводит слова Брайанта издание CBS Sports.

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