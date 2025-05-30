«Локомотив» объявил о подписании контракта с экс-игроком «Пармы» Хэммом

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» объявила о заключении контракта с 26-летним американским центровым Ройсом Хэммом.

Сезон-2024/2025 Хэмм провёл в пермской «Парме», в составе которой вышел на паркет в 46 матчах. Средние показатели за матч американского центрового в завершающемся сезоне — 15,5 очка, 8,2 подбора (лидер сезона), 1,0 передачи, 0,7 перехвата и 0,7 блок-шота при 1,8 потери.

Почти всю свою карьеру Ройс провёл в Единой лиге — в 2023-м начал в бельгийском «Антверп Джайентс», а спустя полгода перешёл в «Зенит». В сезоне-2023/2024 отыграл в «Астане», подписав перед новым розыгрышем контракт с «Пармой».