Экс-игрок УНИКСа может перейти в сербский «Партизан» — источник

27-летний северомакедонский баскетболист Ненад Димитриевич, играющий на позиции разыгрывающего защитника в миланской «Олимпии», может стать игроком «Партизана», сообщил портал Buzz.Sport.

По данным издания, переговоры между руководством сербского клуба и северомакедонским разыгрывающим находятся на завершающей стадии.

В сезоне-2024/2025 «Олимпия», за которую играл Димитриевич, не попала в плей-офф Евролиги, заняв 11-е место в регулярном чемпионате — 17 побед и 17 поражений.

Во внутреннем первенстве Италии миланский баскетболисты вышли в полуфинал. Ненад Димитриевич не выходил на паркет с 6 апреля.