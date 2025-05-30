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Пол Джордж рассказал, какие навыки необходимо улучшить Энтони Эдвардсу

Пол Джордж рассказал, какие навыки необходимо улучшить Энтони Эдвардсу
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Лёгкий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж рассказал, что нужно улучшить в своих навыках звезде «Миннесоты Тимбервулвлз» Энтони Эдвардсу.

«В чём, на мой взгляд, Энту нужно стать лучше, так это в своих действиях под кольцом. Ему нужно научиться замедлять игру, делать один дриблинг и подниматься для броска. Это поможет лучше войти в ритм, начиная с более близкой позиции с соперником, и не беспокоиться о том, что к нему выйдут сразу два защитника, а искать момент для поиска фола. Использовать локти, смещаться на среднюю дистанцию, чтобы видеть всю площадку и разыгрывать оттуда. Думаю, что это следующая ступень развития для Анта», — приводит слова Джорджа издание Clutch Points.

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