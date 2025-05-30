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Фанаты «Нью-Йорка» вновь напали на поклонника «Индианы»

Фанаты «Нью-Йорка» вновь напали на поклонника «Индианы»
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В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором фанаты команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» напали на поклонника «Индианы Пэйсерс» и сорвали с того футболку. Инцидент предположительно произошёл в концовке пятого матча полуфинальной серии плей-офф сезона-2024/2025, который состоялся на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Баскетболисты «Никс» одержали победу со счётом 111:94 и сократили разрыв в серии — 2:3.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 24, Харт - 12, Бриджес - 12, Ануноби - 11, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Шамет - 5, Ачиува - 2, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Райт, Такер, Пэйн
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 15, Топпин - 11, Халибёртон - 8, Шиппард - 8, Макконнелл - 7, Нембард - 6, Уокер - 6, Тёрнер - 5, Несмит - 3, Брэдли - 2, Брайант, Фёрфи, Джонсон, Джексон

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, набравший 32 очка и сделавший пять подборов и пять результативных передач. У «Индианы» отличился канадский защитник Беннедикт Матурин. В его активе 23 очка и девять подборов.

Это уже не первый раз, когда фанаты «Нью-Йорка» нападают на фаната «Индианы».

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