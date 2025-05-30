Фанаты «Нью-Йорка» вновь напали на поклонника «Индианы»

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором фанаты команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» напали на поклонника «Индианы Пэйсерс» и сорвали с того футболку. Инцидент предположительно произошёл в концовке пятого матча полуфинальной серии плей-офф сезона-2024/2025, который состоялся на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Баскетболисты «Никс» одержали победу со счётом 111:94 и сократили разрыв в серии — 2:3.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, набравший 32 очка и сделавший пять подборов и пять результативных передач. У «Индианы» отличился канадский защитник Беннедикт Матурин. В его активе 23 очка и девять подборов.

Это уже не первый раз, когда фанаты «Нью-Йорка» нападают на фаната «Индианы».