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«Лицо НБА. Первая опция». Пол Джордж назвал самую яркую звезду лиги

«Лицо НБА. Первая опция». Пол Джордж назвал самую яркую звезду лиги
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Лёгкий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж считает, что 25-летний звёздный защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон стал лицом североамериканской лиги.

«Тайриз — лицо НБА… опция номер один. Он, в первую очередь, позволяет набирать очки команде, но может стать вашим лучшим снайпером в конце игры. Его уравновешенность, навыки плеймейкера и лидерство вернули «Индиану» на лидирующие позиции», — сказал Джордж на YouTube-канале Podcast P with Paul George.

В данный момент «Пэйсерс» дошли до финала Восточной конференции в сезоне-2025/2026, где встречаются с «Нью-Йорк Никс». Счёт в серии — 3-2.

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