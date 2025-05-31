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Обозреватель НБА ответил, почему нынешний состав «Оклахомы» не лучший в истории

Обозреватель НБА ответил, почему нынешний состав «Оклахомы» не лучший в истории
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Спортивный обозреватель и эксперт Ник Райт высказался о команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер».

«Им осталось одержать четыре победы до одного из величайших сезонов в истории НБА… Я согласен сказать, что это выдающийся сезон, но не согласен с тем, что это команда всех времён», — приводит слова издание Clutch Рoints.

В сезоне-2024/2025 «Оклахома» выиграла регулярный чемпионат, одержав 68 побед при 14 поражениях. В первом раунде баскетболисты «Тандер» со счётом 4-0 прошли «Мемфис Гриззлиз», в 1/4 финала плей-офф встретились с «Денвер Наггетс», одолев их 4-3. В финале Западной конференции «Оклахома» выиграла у «Миннесоты Тимбервулвлз» — 4-1.

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