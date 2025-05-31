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Перкинс: Гилджес-Александер превзойдёт Дюранта и Уэстбрука в истории «Тандер»

Перкинс: Гилджес-Александер превзойдёт Дюранта и Уэстбрука в истории «Тандер»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс заявил, что 26-летний канадский игрок Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» на позиции защитника, станет величайшим в истории клуба.

«Он станет величайшим игроком «Тандер» в истории, превзойдя Кевина Дюранта и Расселла Уэстбрука», — приводит слова Перкинса издание Clutch Points.

Гилджес-Александер на драфте НБА 2018 года был выбран командой «Шарлотт Хорнетс» и в тот же день был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс». В 2019-м стал частью трейда с «Оклахомой». В сезоне-2025/2026 был признан Самым ценным игроком (MVP) регулярки.

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