Легенда НФЛ: Никола Йокич похож на меня, только в менее привлекательной версии

Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) и четырёхкратный чемпион Супербоула Роб Гронковски в забавной манере высказался о центровом и лидере «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«У него, как и у меня, крупный нос. В общем, он похож на меня, только в менее привлекательной версии. Но будь я горячей девчонкой — я бы с ним встретился», — заявил Гронковски в рамках подкаста Dudes On Dudes.

Отметим, что в текущем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер» во главе с Йокичем завершил своё выступление, уступив в полуфинальной серии Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 3-4.

Джокович обратился к Йокичу: