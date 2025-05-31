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Легенда НФЛ: Никола Йокич похож на меня, только в менее привлекательной версии

Легенда НФЛ: Никола Йокич похож на меня, только в менее привлекательной версии
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Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) и четырёхкратный чемпион Супербоула Роб Гронковски в забавной манере высказался о центровом и лидере «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«У него, как и у меня, крупный нос. В общем, он похож на меня, только в менее привлекательной версии. Но будь я горячей девчонкой — я бы с ним встретился», — заявил Гронковски в рамках подкаста Dudes On Dudes.

Отметим, что в текущем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер» во главе с Йокичем завершил своё выступление, уступив в полуфинальной серии Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 3-4.

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