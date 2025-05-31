Bleacher Report предложил обмен, по итогам которого Трей Янг станет игроком «Майами»

Популярное североамериканское издание Bleacher Report предложил вариант обмена, согласно которому разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг может перейти в состав «Майами Хит».

Для заключения этой сделки «Майами» потребуется отдать следующие активы: Терри Розира, Данкана Робинсона, Джейми Жакеза-младшего, Николу Йовича, Пелле Ларссона, а также пик первого раунда драфта 2025 года и пик первого раунда драфта 2030 года.

Отметим, что по итогам прошедшего регулярного сезона НБА Янг в среднем за игру набирал 24,4 очка, делал 11,6 результативной передачи и совершал 3,1 подбора, проведя 76 матчей.

Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА: