Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Bleacher Report предложил обмен, по итогам которого Трей Янг станет игроком «Майами»

Bleacher Report предложил обмен, по итогам которого Трей Янг станет игроком «Майами»
Комментарии

Популярное североамериканское издание Bleacher Report предложил вариант обмена, согласно которому разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг может перейти в состав «Майами Хит».

Для заключения этой сделки «Майами» потребуется отдать следующие активы: Терри Розира, Данкана Робинсона, Джейми Жакеза-младшего, Николу Йовича, Пелле Ларссона, а также пик первого раунда драфта 2025 года и пик первого раунда драфта 2030 года.

Отметим, что по итогам прошедшего регулярного сезона НБА Янг в среднем за игру набирал 24,4 очка, делал 11,6 результативной передачи и совершал 3,1 подбора, проведя 76 матчей.

Сейчас читают:
Притормозите свои амбиции! В НБА интрига с финалистом номер два всё ещё жива
Притормозите свои амбиции! В НБА интрига с финалистом номер два всё ещё жива

Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android