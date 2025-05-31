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Назван звёздный игрок, которого «Миннесота» хочет заполучить в межсезонье НБА

Назван звёздный игрок, которого «Миннесота» хочет заполучить в межсезонье НБА
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Популярный североамериканский сайт Hoops Wire рассказал о трансферных целях «Миннесоты Тимбервулвз» во время предстоящего межсезонья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Так, согласно источникам баскетбольного издания, руководство «Миннесоты» постарается выменять лёгкого форварда и лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Чтобы одержать победу, «Тимбервулвз» необходим ещё один лидер рядом с Эдвардсом. Именно поэтому, как сообщили источники Hoops Wire, этим летом «Миннесота» вновь планирует попытаться обменять Дюранта», — сказано в материале.

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Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса:

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