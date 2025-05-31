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У болельщиков «Далласа» самая пессимистичная фанатская база в НБА — исследование

У болельщиков «Далласа» самая пессимистичная фанатская база в НБА — исследование
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Популярный североамериканский ресурс с аналитикой Vegas Insider опубликовал результаты исследования, в ходе которого были определены самые пессимистичные фанатские базы среди команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Согласно данным, лидером рейтинга стали болельщики «Даллас Маверикс» — 32,41% их комментариев в социальных сетях были негативными. В первую пятёрку также вошли фанаты «Бостон Селтикс» (37,73%), «Миннесота Тимбервулвз» (31,52%), «Мемфис Гриззлиз» (30,94%) и «Филадельфия Сиксерс» (30,6%).

Итоги исследования

Итоги исследования

Фото: Vegas Insider

Исследование основывалось на анализе негативных высказываний пользователей в соцсетях.

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