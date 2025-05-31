«Идеально». Дюрант объяснил, почему нынешний состав «Оклахомы» — исторически сильный

Лёгкий форвард и лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант комплиментарно высказался по поводу нынешнего состава «Оклахома-Сити Тандер» и их выступления в рамках текущего розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Состав «Тандер» образца 2025 года — исторически сильный. Все игроки отлично бросают, у команды есть эффективный лидер атаки, габаритные и атлетичные баскетболисты, универсальность, «большой» с хорошим броском и превосходный защитник, а также отличный тренер.

Это команда, собранная практически идеально. Мне очень нравится их баскетбольная философия. Просмотр их матчей — отличный способ учиться игре», — написал Дюрант на своей страничке в социальной сети X.

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса: