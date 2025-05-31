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Билл Симмонс намекнул на возможное влияние НБА на исход финала 2025 года

Билл Симмонс намекнул на возможное влияние НБА на исход финала 2025 года
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Популярный североамериканский журналист и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билл Симмонс поделился своим мнением о предстоящей финальной серии плей-офф НБА 2025 года. В частности, он рассуждал о шансах «Нью-Йорк Никс» выйти в финал, при этом напомнив о скандальном эпизоде 2002 года.

«Если «Индиана» одержит победу, нас ждёт финал между «Оклахомой» и «Пэйсерс». Однако в финале вполне могут оказаться и «Никс». Как видно по рейтингам просмотров НБА, интерес к команде из Нью-Йорка значительно выше. Напомню о шестой игре серии 2002 года между «Сакраменто» и «Лейкерс».

Если бы тогда выиграл «Сакраменто», они бы встретились с «Нью-Джерси» в финале, но Дэвид Стерн не допустил этого, и встреча так и не состоялась. Так что будьте осторожны, делая ставки на исход предстоящего матча», — заявил Симмонс в рамках подкаста The Ringer.

В 2002 году шестой матч финала Западной конференции между «Сакраменто» и «Лейкерс» сопровождался громким скандалом из-за неоднозначных судейских решений. Множество специалистов сочли, что арбитры способствовали победе «Лейкерс» в серии, что вызвало обвинения в предвзятости и споры о возможном влиянии лиги на результаты игр.

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