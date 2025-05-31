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Анастасия Косу пропустила четвёртый матч, имея лишь три минуты в сезоне-2025 женской НБА

Анастасия Косу пропустила четвёртый матч, имея лишь три минуты в сезоне-2025 женской НБА
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Сегодня, 31 мая, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Финикс Меркьюри» принимал «Миннесоту Линкс». Игра завершилась со счётом 74:71 в пользу гостевой команды.

WNBA Подробнее

В составе «Миннесоты» выступает 19-летняя российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу, выбранная на драфте WNBA под 15-м номером. Однако в сегодняшнем матче Косу вновь не вышла на площадку — это уже четвёртая встреча подряд, в которой она не принимает участия.

За весь нынешний сезон она провела на паркете чуть более трёх минут, и всё это игровое время пришлось на первые две встречи регулярного чемпионата. На данный момент «Линкс» продолжают свою победную серию, одержав шесть побед подряд и не потерпев ни одного поражения.

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