Анастасия Косу пропустила четвёртый матч, имея лишь три минуты в сезоне-2025 женской НБА

Сегодня, 31 мая, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Финикс Меркьюри» принимал «Миннесоту Линкс». Игра завершилась со счётом 74:71 в пользу гостевой команды.

В составе «Миннесоты» выступает 19-летняя российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу, выбранная на драфте WNBA под 15-м номером. Однако в сегодняшнем матче Косу вновь не вышла на площадку — это уже четвёртая встреча подряд, в которой она не принимает участия.

За весь нынешний сезон она провела на паркете чуть более трёх минут, и всё это игровое время пришлось на первые две встречи регулярного чемпионата. На данный момент «Линкс» продолжают свою победную серию, одержав шесть побед подряд и не потерпев ни одного поражения.

Анастасия Косу исполнила победный танец с «Миннесотой»: