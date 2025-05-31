«Лучшая версия себя». Скаут назвал факторы, благодаря которым Халибёртон успешен в НБА

Анонимный скаут Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оценил выступление разыгрывающего и лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА.

«Халибёртон быстро отдаёт передачи вперёд, разыгрывает мячи через дриблинг и пик-н-роллы, вовлекая в игру всю команду. Благодаря этому, например, [Аарон] Несмит выкладывается в защите, потому что знает: у него будут возможности для бросков и атак. Я не думал, что у Халибёртона есть такой потенциал для роста. Он раскрылся гораздо сильнее, потому что умеет делать партнёров лучше.

Каждый игрок получил шанс проявить себя, все оказались в максимально выгодных для себя условиях. Сейчас каждый из них — лучшая версия себя, потому что обрёл уверенность и реализует свой потенциал на полную», — приводит слова скаута ESPN US.

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