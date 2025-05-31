Тайриз Халибёртон высказался в преддверии шестого матча серии «Нью-Йорк» — «Индиана»

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон высказался по поводу предстоящего шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», который состоится завтра, 1 июня (начало в 3:00 мск).

«Наша команда отличается стойкостью. После таких матчей мы всегда стремимся исправить ошибки. Мы отдаём себе отчёт в значимости происходящего и сохраняем спокойствие — поводов для паники нет. Я понимаю, что должен выступать лучше, и собираюсь сделать это в шестой игре. Нам нужно действовать в более высоком темпе, и я беру на себя ответственность за это.

В нынешнем плей-офф мы уже доказали, что способны добиваться результата. Последний матч для нас не сложился, но мы обязательно проанализируем игру, выявим и исправим недочёты», — приводит слова Халибёртона ESPN US.

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