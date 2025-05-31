Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тайриз Халибёртон высказался в преддверии шестого матча серии «Нью-Йорк» — «Индиана»

Тайриз Халибёртон высказался в преддверии шестого матча серии «Нью-Йорк» — «Индиана»
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон высказался по поводу предстоящего шестого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», который состоится завтра, 1 июня (начало в 3:00 мск).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
01 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наша команда отличается стойкостью. После таких матчей мы всегда стремимся исправить ошибки. Мы отдаём себе отчёт в значимости происходящего и сохраняем спокойствие — поводов для паники нет. Я понимаю, что должен выступать лучше, и собираюсь сделать это в шестой игре. Нам нужно действовать в более высоком темпе, и я беру на себя ответственность за это.

В нынешнем плей-офф мы уже доказали, что способны добиваться результата. Последний матч для нас не сложился, но мы обязательно проанализируем игру, выявим и исправим недочёты», — приводит слова Халибёртона ESPN US.

Сейчас читают:
Притормозите свои амбиции! В НБА интрига с финалистом номер два всё ещё жива
Притормозите свои амбиции! В НБА интрига с финалистом номер два всё ещё жива

Фанаты «Никс» напали на поклонника в джерси Халибёртона:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android