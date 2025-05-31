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«Представляет собой риск и огромный талант». Издание из США — о Егоре Дёмине

«Представляет собой риск и огромный талант». Издание из США — о Егоре Дёмине
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Американский портал Motorcycle Sports поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который выставил свою кандидатуру на драфт НБА в этом году.

«Егор Дёмин находится на распутье, воплощая в себе как потенциал для великих свершений, так и риск нереализованных возможностей. Его исключительная игра в пас и видение площадки говорят о том, что он способен возвысить окружающих его игроков, однако вопросы, связанные с его бросками, атлетизмом и защитой, указывают на трудности, которые ему предстоит преодолеть.

По мере приближения драфта Дёмин становится всё более перспективным игроком, чьи уникальные таланты могут изменить будущее команды, при условии, что он преодолеет предстоящие препятствия. Для «Юты Джаз», да и для любой другой команды, рассматривающей его кандидатуру, Дёмин представляет собой как риск, так и возможность использовать редкий талант, влияние которого может ощущаться долгие годы», — говорится в материале Motorcycle Sports.

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