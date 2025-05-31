Инсайдер сообщил о неожиданном клубе НБА для перехода Янниса Адетокунбо

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу вероятного ухода звёздного тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс». По словам Уиндхорста, вариант с обменом в «Бостон Селтикс» весьма вероятен.

«Если Яннис сможет сам выбирать, то ему стоит перейти в команду Восточной конференции.

Надо смотреть на клубы, которые, во-первых, способны предложить «Бакс» приемлемый вариант обмена, а во-вторых, после сделки останутся в числе претендентов на чемпионство. «Бостон», например, точно попадает в этот список», — заявил Уиндхорст в рамках шоу Get Up.

Яннис предложил журналисту уйти во время интервью: