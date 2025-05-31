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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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15:00 Мск
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Единая лига: расписание матчей 31 мая

Серия за третье место Единой лиги: расписание на 31 мая
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В субботу, 31 мая, пройдёт третий матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в ходе которого встретятся краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Игра состоится в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл». Её начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
31 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух первых матчей в серии лидируют казанцы — 2-0. Противостояние продлится до четырёх побед.

В полуфинале УНИКС со счётом 0-4 проиграл действующим чемпионам турнира из Москвы — ЦСКА. Краснодарский коллектив в 1/2 финала плей-офф Единой лиги встречался с санкт-петербургским «Зенитом» и уступил — 3-4. В четвертьфинале УНИКС обыграл «Автодор» — 3-0, а «Локомотив-Кубань» прошёл «Уралмаш» со счётом 3-1.

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