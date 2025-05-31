Серия за третье место Единой лиги: расписание на 31 мая

В субботу, 31 мая, пройдёт третий матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в ходе которого встретятся краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Игра состоится в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл». Её начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

После двух первых матчей в серии лидируют казанцы — 2-0. Противостояние продлится до четырёх побед.

В полуфинале УНИКС со счётом 0-4 проиграл действующим чемпионам турнира из Москвы — ЦСКА. Краснодарский коллектив в 1/2 финала плей-офф Единой лиги встречался с санкт-петербургским «Зенитом» и уступил — 3-4. В четвертьфинале УНИКС обыграл «Автодор» — 3-0, а «Локомотив-Кубань» прошёл «Уралмаш» со счётом 3-1.