«Локомотив-Кубань» — УНИКС: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию
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В субботу, 31 мая, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоится матч в рамках серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 между местным «Локомотивом-Кубань» и казанским УНИКСом.
Единая лига ВТБ . За 3-е место
31 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени. Встречу можно будет посмотреть на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и официальном сайте Единой лиги, а также на телеканале «Матч ТВ».
После первых двух матчей серии лидируют казанские баскетболисты — 2-0. В борьбе за кубок встретились действующий чемпион ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Счёт в их противостоянии равный — 1-1.
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