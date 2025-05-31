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«Послужной список говорит сам за себя». Официальный сайт НБА оценил Владислава Голдина

«Послужной список говорит сам за себя». Официальный сайт НБА оценил Владислава Голдина
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Официальный сайт НБА проанализировал лучшие аспекты игры россиянина Владислава Голдина, который в этом году выставил свою кандидатуру на драфт североамериканской лиги.

«Послужной список Голдина в колледже говорит сам за себя. Центровой доминировал на каждом шагу разными способами и является интригующим опытным проспектом, который может внести свой вклад сразу же. У него отличная работа ног в «посте», множество приёмов, и он может завершать обеими руками. Однако он более эффективен, когда проваливается под кольцо после пик-энд-роллов или выскакивает после постановки заслона. Голдин также представляет угрозу на щитах, как в нападении, так и в защите, что является его лучшей чертой как профессионала. В защите Голдин будет укреплять «краску» и защищать кольцо», — говорится на официальном сайте НБА.

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