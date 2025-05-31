Экс-игрок НБА успешно провёл дебютный боксёрский поединок

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), новичок года североамериканской лиги в сезоне-2022/2023 Майкл Картер-Уильямс провёл любительский бой по правилам бокса во время благотворительного мероприятия Broad Street Brawl в Нью-Йорке.

В трёхраундовом противостоянии известный баскетболист одержал победу единогласным решением судей над американцем Сэмом Хативом.

Майкл завершил карьеру в 2023 году. В НБА он представлял такие клубы, как «Филадельфия Сиксерс», «Милуоки Бакс», «Чикаго Буллз», «Шарлотт Хорнетс», «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик». После боя спортсмен отметил, что это был не единичный выход в ринг и в скором времени он проведёт ещё один поединок.