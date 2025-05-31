Журналист рассказал, почему Дёмин сейчас одно из главных имён на драфте НБА

Журналист и ведущий Кэм Смит поделился мнением о возможном росте позиций россиянина Егора Дёмина на драфте НБА и его сравнений с Джошем Гидди из «Чикаго Буллз».

«Чтобы попасть в НБА, вам сейчас не нужно быть напористым или высокомерным. Некоторые сейчас скромны, но при этом обладают уверенностью в себе. И Дёмин — тот парень, который не испытывает недостатков в этой области. Когда вы смотрите на него с его большим ростом, люди начинают его сравнивать с Джошем Гидди. Но разница между ними в том, что Дёмин может играть без мяча, как это показал университет Бригама Янга.

Он считает себя плеймейкером, а не разыгрывающим. Учитывая то, как хочет играть «Чикаго», не удивлюсь, если они его выберут на драфте НБА. Он становится одним из самых горячих имён, потому что до драфта остался месяц и на драфт-комбайне он проявил себя прекрасно. Знаете, как это происходит, когда кто-то начинает набирать позиции? Возможно, его даже выберут в топ-5-7», — сказал Кэм Смит в подкасте, посвящённом «Чикаго Буллз», под названием By The Horns.