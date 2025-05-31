Милош Теодосич может занять пост спортивного директора «Црвены Звезды»

Бывший игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА, а также действующий 38-летний разыгрывающий защитник «Црвены Звезды» Милош Теодосич уже летом 2025 года может завершить профессиональную карьеру и стать спортивным директором сербского клуба. Об этом сообщает «Спортски журнал».

Будучи игроком армейцев, Теодосич становился чемпионом Евролиги в 2016 году. Также Милош трижды попадал в первую символическую пятёрку Евролиги (2010, 2015, 2016).

В голосовании принимали участие главные тренеры Евролиги, выигравшие турнир, игроки, попадавшие в сборную десятилетий и становившиеся MVP, а также представители СМИ и болельщики.