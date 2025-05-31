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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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15:00 Мск
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Дёмин: командам необходимо подумать дважды, прежде чем задрафтовать кого-то передо мной

Дёмин: командам необходимо подумать дважды, прежде чем задрафтовать кого-то передо мной
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Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, что сейчас является его главной целью перед началом драфта НБА 2025 года.

«Броски — основная цель для меня на каждой тренировке, и на этом я сейчас серьёзно сфокусирован. Знаете, сейчас моя главная цель — доказать людям, что они немного ошибались, и дать им понять, что я хороший снайпер.

Думаю, сейчас я показал на драфт-комбайне, каким снайпером я могу быть. К тому же я показал свои старания. Командам необходимо подумать дважды, прежде чем задрафтовать кого-то передо мной», — сказал Дёмин в эфире программы BYU Sports Nation.

Отметим, что Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

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