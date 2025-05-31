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Мурал с изображением Коби Брайанта и его дочери восстановлен благодаря Дончичу

Мурал с изображением Коби Брайанта и его дочери восстановлен благодаря Дончичу
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26-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», помог восстановить мурал с изображением легендарного игрока лиги и пятикратного чемпиона Коби Брайанта и его дочери Джиджи Брайант.

В конце апреля вандалы испортили изображение Коби и Джиджи, на что был объявлен благотворительный сбор на $ 5 тыс. Словенский защитник Дончич пожертвовал сразу же всю необходимую сумму.

«Всегда было важно приносить пользу обществу. Они дали мне так много, и я просто хочу отплатить им тем же», — приводит слова Дончича издание The Guardian.

По сообщениям TMZ, к 31 мая мурал полностью восстановлен.

Брайнт провёл в составе «Лейкерс» 20 сезонов — всю свою карьеру в НБА. За это время он пять раз завоевал чемпионство, единожды признавался самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона (2008 год), дважды — MVP финала (2009-2010), 18 раз принимал участие в Матче звёзд.

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