«Надеюсь, у Ватутина есть план». Гомельский — о возможном сокращении бюджета ЦСКА

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу возможного сокращения бюджета московского баскетбольного клуба ЦСКА и влияния этого факта на грядущий сезон для клуба.

«Довольно давно, когда [Сергей] Кущенко был ГМ ЦСКА, у меня с ним состоялся разговор на эту тему. У Кущенко был план на случай значительного сокращения бюджета. Не буду рассказывать о сути того плана, но мне понравилась уверенность в том, что команда останется в соревнованиях на довольно продолжительный период времени, даже не претендуя на титулы. Я надеюсь, что у Ватутина тоже есть подобный план…» — написал Гомельский на своём официальном сайте.