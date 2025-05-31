Уильямсон собирается подать ответный иск к девушке, обвинившей его в изнасиловании

24-летний американский профессиональный баскетболист Зайон Уильямсон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» на позиции форварда, собирается подать ответный иск к девушке, которая заявила о насильственных действиях с его стороны, и отвергает обвинения.

«Мы относимся к этим обвинениям со всей серьёзностью и безоговорочно отрицаем их. Утверждения, содержащиеся в жалобе, являются категорически ложными и безрассудными… Это, по-видимому, попытка использовать профессионального спортсмена, движимая финансовыми мотивами, а не какой-либо законной претензией.

Все контакты и отношения между ними были по взаимному согласию. Ни во время, ни сразу после этих отношений истец не высказывал никаких опасений. Зайон Уильямсон собирается подать ответный иск из-за попыток вымогательства, о которых он уже сообщил в полицию.

Хотя эти обвинения со стороны девушки являются ложными, мы признаём серьёзность претензий и приветствуем возможность доказать правду в суде. Мы уверены, что судебный процесс выявит истину и полностью оправдает мистера Уильямсона», — приводит заявление адвокатов Уильямсона в Barrasso Usdin Kupperman Freeman & Sarver LLC издание ESPN.