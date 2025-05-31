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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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«Он был Стефом Карри ещё до появления самого Карри». Экс-игрок НБА назвал лучшего снайпера

«Он был Стефом Карри ещё до появления самого Карри». Экс-игрок НБА назвал лучшего снайпера
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Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кори Александер поделился своим мнением о самом опасном снайпере лиги, с которым ему доводилось встречаться на площадке.

«Лучший снайпер, против которого мне доводилось играть, сейчас известен как Махмуд Абдул-Рауф, раньше его звали Крис Джексон. На мой взгляд, Крис Джексон был Стефом Карри ещё до появления самого Стефа Карри», — заявил Александер во время шоу Дэна Патрика.

Стоит отметить, что карьера Абдул-Рауфа в НБА охватила девять сезонов: в 586 матчах он в среднем набирал 14,6 очка и реализовал 474 трёхочковых броска с процентом попадания 35,4.

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