«Он был Стефом Карри ещё до появления самого Карри». Экс-игрок НБА назвал лучшего снайпера

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кори Александер поделился своим мнением о самом опасном снайпере лиги, с которым ему доводилось встречаться на площадке.

«Лучший снайпер, против которого мне доводилось играть, сейчас известен как Махмуд Абдул-Рауф, раньше его звали Крис Джексон. На мой взгляд, Крис Джексон был Стефом Карри ещё до появления самого Стефа Карри», — заявил Александер во время шоу Дэна Патрика.

Стоит отметить, что карьера Абдул-Рауфа в НБА охватила девять сезонов: в 586 матчах он в среднем набирал 14,6 очка и реализовал 474 трёхочковых броска с процентом попадания 35,4.

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»: