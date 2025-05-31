Звёздный бульдог Клэя Томпсона скончался в возрасте 13 лет

35-летний американский профессиональный баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Клэй Томпсон, выступающий за клуб «Даллас Маверикс» на позиции атакующего защитника, в социальных сетях сообщил о том, что его бульдог Рокко Томпсон скончался в возрасте 13 лет.

«Буду сильно скучать по Рокко — 13 великолепных лет с моим парнем. Знаю, он сейчас в собачьем раю и уже грызёт чей-то мячик. Настоящий пёс-долгожитель, династия! Спасибо всем за тёплые слова. Все собаки попадают в рай!» — написал Томпсон в социальных сетях.

Рокко давно являлся неотъемлемой частью имиджа Клэя Томпсона. Пёс запомнился тем, что часто сопровождал баскетболиста на тренировках «Голден Стэйт Уорриорз», когда защитник выступал за этот клуб, а также регулярно появлялся в социальных сетях.