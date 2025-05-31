Корстин — о легионерах: вопрос не к Единой лиге, а к РФБ. Где новые Моня и Кириленко?

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ответила на вопрос относительно большого количества легионеров, которые принимают участие в Единой лиге ВТБ.

«У нас есть регламент, в котором прописан лимит на легионеров. В команде их может быть не более шести, столько же, сколько игроков с российским паспортом.

Но проблема в другом: российских игроков высокого уровня сейчас в России не слишком много и однозначно недостаточно для всех участников Единой лиги. И это вопрос не к лиге, а к федерации баскетбола, к спортшколам. Где новые Моня, Хряпа, Кириленко? Если в каком-то из российских клубов появляется хороший игрок, за ним начинается натуральная охота. Его быстро подписывают, а дома, получается, никого не остаётся. Да, в Америке есть наши ребята, которые играют очень хорошо, но таких немного.

Легионеры в этой ситуации позволяют повысить уровень соревнований, да и российские игроки рядом с ними быстрее растут, поскольку тренируются вместе каждый день. Если лишиться и этой возможности, мы сильно затормозим развитие. А нам нужно думать о том, что когда-то все вернётся, границы откроются и мы снова будем участвовать в соревнованиях», — приводит слова Корстин Russia Today.