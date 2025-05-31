«Живым не уйдёшь». Демар Дерозан рассказал, что получал угрозы во время баскетбольных игр

Лёгкий форвард и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан вспомнил о своём детстве, проведённом в Комптоне — городе, расположенном в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. В конце 1980-х годов этот пригород прославился из-за войны между бандитскими группировками Bloods и Crips, он до сих пор считается одним из наиболее криминальных городов США.

«Моя ситуация была такова: каждое новое начинание вызывало у меня страх. Каждый раз, отправляясь в большой тренировочный лагерь или участвуя в важном турнире, я испытывал тревогу. Я боялся не просто проиграть — я боялся вернуться к прежней жизни. Я не хотел снова оказаться в Комптоне, переживать, не отключили ли у нас свет, думать о том, что поесть, или слышать новости, что кого-то из моих друзей застрелили. Этот страх буквально парализовал меня, но в то же время заставлял выкладываться на максимум всякий раз, когда я выходил на площадку.

Я жил с постоянной тревогой — только бы не вернуться в ту среду, из которой мне удалось вырваться. В школе мы сталкивались с бандами: стоило выйти из школьного автобуса, как мог попасться на глаза ребятам из другого района, которые были настроены агрессивно. Иногда я играл в залах, где целый ряд был занят членами банд, и они кричали: «Если забьёшь следующий мяч, отсюда живым не уйдёшь», — рассказал Дерозан во время подкаста Run Your Race.

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