Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вылетевший Йокич сохраняет место в топ-4 в четырёх категориях плей-офф НБА — 2025

Вылетевший Йокич сохраняет место в топ-4 в четырёх категориях плей-офф НБА — 2025
Комментарии

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции центрового, продолжает сохранять позиции в топ-4 лучших игроков по четырём показателям в плей-офф лиги в сезоне-2024/2025 спустя 13 дней после вылета.

Йокич занимает четвёртое место по очкам, второе по подборам и третье по передачам и перехватам.

В первом раунде «Денвер» обыграл в семи матчах «Лос-Анджелес Клипперс», а во втором уступил «Оклахома-Сити Тандер» также в семиматчевом противостоянии.

Йокич был одним из главных претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата, но награду получил защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер.

Сейчас читают:
Простите, это шутка? Студент-баскетболист обогнал по доходам целую толпу профи!
Простите, это шутка? Студент-баскетболист обогнал по доходам целую толпу профи!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android