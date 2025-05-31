Вылетевший Йокич сохраняет место в топ-4 в четырёх категориях плей-офф НБА — 2025

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции центрового, продолжает сохранять позиции в топ-4 лучших игроков по четырём показателям в плей-офф лиги в сезоне-2024/2025 спустя 13 дней после вылета.

Йокич занимает четвёртое место по очкам, второе по подборам и третье по передачам и перехватам.

В первом раунде «Денвер» обыграл в семи матчах «Лос-Анджелес Клипперс», а во втором уступил «Оклахома-Сити Тандер» также в семиматчевом противостоянии.

Йокич был одним из главных претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата, но награду получил защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер.