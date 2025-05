«Я был в суде — и мы одержали победу». О'Нил вспомнил резонансную драку в НБА в 2004 году

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Джермейн О'Нил прокомментировал инцидент во время матча между «Детройт Пистонс» и «Индианой Пэйсерс» в 2004 году, когда, играя за «Индиану», он ударил одного из болельщиков «Детройта».

«Я повернул голову налево — как обычно, ведь мой охранник всегда находится слева от меня — и увидел там Энтони Джонсона. Многие считают, что я просто потерял самообладание и стал бить всех подряд. Но это совсем не так. Я увидел его: он лежал на полу, а сверху на нём был какой-то парень поменьше, вокруг собралась толпа.

Видео можно посмотреть на канале KlassicThrowbackTV в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Я заметил, как Энтони Джонсон пытается подняться, и бросился к ним, поскользнулся, но всё же ударил его, потому что он пытался причинить вред моему другу, моему товарищу по команде. И вот что действительно вывело меня из себя. Я дошёл до федерального суда. Многие думают, что я просто отсидел дисквалификацию и вернулся, но на самом деле я прошёл через федеральный суд — и выиграл это дело.

Я был в федеральном суде Нью-Йорка. Мы прошли через апелляции, через все этапы — и одержали победу. Судья признал, что я был полностью вправе поступить так, как поступил. Да, у меня было на это полное право. Но почему-то об этом никто не говорит, верно?» — рассказал О'Нил в рамках подкаста Out of the Mud.

