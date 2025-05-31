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Илона Корстин: на своём нынешнем посту у меня есть все полномочия для любых решений

Илона Корстин: на своём нынешнем посту у меня есть все полномочия для любых решений
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Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о тяжёлом пути к занимаемой ныне высокой должности.

«На своём нынешнем посту у меня есть все полномочия для любых решений. Не люблю себя хвалить, но ведь и мои спортивные успехи не свалились на меня в одночасье. Я долго всего добивалась, шла по этой дороге на протяжении многих лет, была капитаном сборной России, капитаном команды, вместе с которой одержала одну из своих трёх побед в Евролиге. Всё это плюс прочие титулы и звания реально дали мне огромный карьерный толчок.

Когда все девочки в команде ходили в спортивный класс, я училась в немецкой спецшколе. Когда в 17 лет уехала играть в Бурж, целый год изучала там французский язык, после чего поступила в немецкий колледж. Потом я уехала в Самару и, поскольку играла за ВБМ-СГАУ, клуб самарского аэрокосмического университета, поступила со своим французским дипломом сразу на второй курс.

Когда уже закончила карьеру, тоже много где училась. Бизнес-академия RMA, Олимпийский университет, Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону, не знаю уж, как меня туда занесло. Окончила там магистратуру, аспирантуру. То есть багаж образования у меня достаточно велик», — приводит слова Корстин RT.

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