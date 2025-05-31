«Я не сомневаюсь». Управленец клуба НБА оценил дебютный сезон сына Леброна Джеймса

Анонимный управленец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оценил дебютный сезон для сына лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — Бронни Джеймса.

«Я не сомневаюсь, что именно таков их план. Я понимаю, что парню часто достаётся из-за того, кто его отец, но мы просмотрели много записей с его игрой. И факт в том, что в апреле он был гораздо сильнее, чем в октябре, и уж точно лучше, чем в июле. Если он сможет доказать, что это не случайность, то начнёт получать по 10–15 минут на площадке за матч, потому что команда почувствует, что может на него положиться.

Я уверен, что он справится с этой задачей и в следующем сезоне станет для них постоянным игроком», — приводит слова управленца Fadeaway World.

Леброн рассмешил присутствовавших на выпускном Брайса Джеймса: